Madagascar: Un rassemblement pour réclamer un « football propre » et dénoncer la corruption dans le milieu

À Madagascar, environ 300 personnes se sont réunies samedi 1er novembre 2025 sur le parvis du stade Barea Mahamasina, à Antananarivo, pour demander un « football propre ». À l'initiative d'anciens joueurs de l'équipe nationale, cette mobilisation avait pour but de dénoncer la corruption dans le milieu du football sur la Grande Île. Joueurs, entraîneurs et fans de foot espèrent aussi une restructuration du football malgache pour favoriser l'éclosion des jeunes talents.

« Pas de corruption dans le football », « Gouvernance moderne et transparente », est-il écrit en lettres rouges sur les banderoles déployées au pied du stade Barea Mahamasina à Antananarivo ce samedi 1er novembre 2025, à l'occasion d'un rassemblement pour réclamer un football « propre » et sans corruption.

« Il faut arrêter la corruption et les intimidations »

Faneva Andriatsima, ancien capitaine de l'équipe nationale malgache, était notamment présent pour dénoncer la prolifération de matchs truqués sur la Grande Île. « Les arbitres, ils sont méprisés pour donner une faveur à tel ou tel club. Franchement, on dit stop, déclare-t-il. Il faut que les instances dirigeantes et le ministère qui gère le sport regardent ça parce que c'est impossible à vivre. Nous, on veut juste un football libre. Il faut arrêter la corruption et les intimidations. Il y a des faits très graves dans le football malgache. Il faut ouvrir des enquêtes. »

Appels à une réorganisation du football malgache

Yves, entraîneur au sein du club tananarivien 67 City FC, espère lui une réorganisation de la pratique du football à Madagascar. « L'idéal serait d'avoir une académie, un centre de formation par province pour détecter les talents, les étoiles montantes du football malgache. À court terme, il faut aussi mettre en place des championnats de jeunes pour repérer les meilleurs. L'idée, c'est d'éviter que les joueurs soient sélectionnés dans les équipes nationales par copinages, par ce qu'ils sont les enfants d'un tel ou d'un tel. Il faut des sélections plus justes », demande-t-il.

Si Madagascar s'est hissé en finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) cette année, entraîneurs, joueurs et supporters présents au rassemblement constatent en revanche avec amertume que l'équipe nationale principale ne s'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) depuis 2019.