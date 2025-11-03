Congo-Kinshasa: Football Ligue 1 - Lupopo renverse Mazembe, Vita Club freiné par Maniema Union

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La phase classique de la Ligue 1 congolaise a offert deux affiches de haut niveau ce dimanche 2 novembre. À Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo a créé la surprise en battant le TP Mazembe (2-1), tandis qu'à Kinshasa, l'AS Vita Club a été tenue en échec par Maniema Union (0-0).

Lupopo crève la bulle du TP Mazembe

Le choc entre Lupopo et Mazembe a tenu toutes ses promesses. Les Corbeaux ont ouvert le score à la 55e minute grâce à Lise Ntumba, mais les Cheminots ont répliqué avec détermination. À la 79e minute, Jonathan Mokonzi égalise de la tête sur un coup franc de Michael Kimputu. Le renversement est complet à la 87e minute : une passe décisive de Mukoko trouve Djoumekou, qui offre la victoire à Lupopo.

Classement Groupe A :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lupopo grimpe à la 3e place avec 6 points (2 victoires).

Mazembe stagne à la 6e place avec 3 points (1 victoire, 1 défaite).

Vita Club freiné à domicile

À Kinshasa, les Dauphins noirs de Vita Club ont vu leur série de trois victoires consécutives s'arrêter face à une équipe de Maniema Union bien organisée. Le match s'est soldé par un score nul et vierge (0-0), malgré plusieurs tentatives offensives.

Classement Groupe B :

Vita Club reste leader avec 10 points.

Maniema Union, avec 2 points, occupe la 11e place après deux matchs nuls.

Autres résultats de la journée

Tshinkunku bat Blessing (1-0)

AS Simba s'impose face au FC Tshikas (2-1)

CS Don Bosco écrase US Panda (3-0)

Tanganyika signe sa première victoire contre New Soger (1-0)

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.