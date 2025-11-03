Congo-Kinshasa: Football Ligue 1 - Lupopo renverse Mazembe, Vita Club freiné par Maniema Union

La phase classique de la Ligue 1 congolaise a offert deux affiches de haut niveau ce dimanche 2 novembre. À Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo a créé la surprise en battant le TP Mazembe (2-1), tandis qu'à Kinshasa, l'AS Vita Club a été tenue en échec par Maniema Union (0-0).

Lupopo crève la bulle du TP Mazembe

Le choc entre Lupopo et Mazembe a tenu toutes ses promesses. Les Corbeaux ont ouvert le score à la 55e minute grâce à Lise Ntumba, mais les Cheminots ont répliqué avec détermination. À la 79e minute, Jonathan Mokonzi égalise de la tête sur un coup franc de Michael Kimputu. Le renversement est complet à la 87e minute : une passe décisive de Mukoko trouve Djoumekou, qui offre la victoire à Lupopo.

Classement Groupe A :

Lupopo grimpe à la 3e place avec 6 points (2 victoires).

Mazembe stagne à la 6e place avec 3 points (1 victoire, 1 défaite).

Vita Club freiné à domicile

À Kinshasa, les Dauphins noirs de Vita Club ont vu leur série de trois victoires consécutives s'arrêter face à une équipe de Maniema Union bien organisée. Le match s'est soldé par un score nul et vierge (0-0), malgré plusieurs tentatives offensives.

Classement Groupe B :

Vita Club reste leader avec 10 points.

Maniema Union, avec 2 points, occupe la 11e place après deux matchs nuls.

Autres résultats de la journée

Tshinkunku bat Blessing (1-0)

AS Simba s'impose face au FC Tshikas (2-1)

CS Don Bosco écrase US Panda (3-0)

Tanganyika signe sa première victoire contre New Soger (1-0)