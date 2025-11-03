Congo-Kinshasa: L'UNPC appelle à la vérité et à la prudence en cette Journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée ce dimanche 2 novembre, l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC) a lancé un appel fort à la justice, à la mémoire et à la vigilance. Dans un message solennel, le président de l'UNPC, Kamanda Wa Kamanda Muzembe, également ancien journaliste à Radio France Internationale (RFI), a exhorté les autorités à faire toute la lumière sur les assassinats de nombreux journalistes congolais, tout en appelant ses confrères à plus de prudence dans l'exercice de leur métier.

« La liste est longue », a déclaré Kamanda, avant de citer plusieurs cas emblématiques restés impunis :

Franck Ngike Kangundu, abattu avec son épouse Hélène dans leur parcelle, dans des circonstances évoquant une mission commandée impliquant potentiellement des figures politiques et des mandataires publics.

Bapuwa Mwamba, journaliste assassiné dans des conditions tout aussi troublantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Baudouin Kayembe, correspondant de la presse étrangère à Kinshasa, tué dans un passé plus lointain.

Le président de l'UNPC a également souligné que de nombreux journalistes restent exposés au danger, notamment dans les zones sous contrôle d'agresseurs et de groupes armés à la solde de forces étrangères.

Il a profité de cette journée pour rappeler le double assassinat au Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ses anciens collègues à RFI, dont la vérité reste attendue.

« Que pouvons-nous demander d'autre à nos confrères, si ce n'est la prudence dans la pratique du métier ? Les hommes politiques n'ont pas d'amis », a-t-il conclu, soulignant la nécessité pour les journalistes de rester vigilants dans un environnement souvent hostile à la liberté de la presse.

Cette journée du 2 novembre est l'occasion de rendre hommage aux journalistes tombés pour la vérité, mais aussi de réaffirmer l'engagement collectif pour la justice, la liberté d'informer et la protection des professionnels des médias en RDC et dans le monde.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.