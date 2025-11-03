Angola: Le gouvernement d'Icolo e Bengo soutient la formation académique

Sequele — Plus de cinq cents jeunes de la province d'Icolo e Bengo ont bénéficié de bourses d'études ce samedi, dans le cadre du Programme intégré d'assistance communautaire (PIAC).

La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée dans le quartier de Baía, dans la municipalité de Sequele, en présence du gouverneur Auzílio Jacob, lors de la dernière journée d'une visite de travail de trois jours effectuée dans la région pour s'informer des difficultés rencontrées par la population.

Juliana Tavares, l'une des boursières, a assuré qu'elle se consacrerait pleinement à sa formation afin d'honorer l'initiative du gouvernement provincial d'Icolo e Bengo.

Ce même engagement a été exprimé par Carlos da Silva, également boursier, qui a salué l'investissement du gouvernement dans la formation des jeunes.

À cette occasion, le gouverneur Auzílio Jacob a exhorté les boursiers à s'engager pleinement dans leurs études afin qu'ils puissent conclure leurs études supérieures en quatre ans.

Le PIAC octroie des bourses internes pour les formations universitaires (licence, master et formation professionnelle technique).

Le gouverneur a également distribué 1 500 kits professionnels aux familles.

Des cartes d'identité ont été délivrées lors d'une campagne des services d'état civil.

Le PIAC a déjà accompagné environ six mille citoyens sur les 10 500 prévus.

Lancé ce mois-ci, ce projet, qui vise essentiellement à favoriser l'inclusion sociale dans les communautés les plus défavorisées, devrait s'achever en 2027.

La province d'Icolo e Bengo, séparée de Luanda sur le plan politique et administratif, a pour chef-lieu la ville de Catete, sept municipalités, onze communes et une population estimée à deux millions deux cents habitants.