Angola: Le gouvernement d'Icolo e Bengo soutient la formation académique

2 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par NGS/AJQ/LUZ

Sequele — Plus de cinq cents jeunes de la province d'Icolo e Bengo ont bénéficié de bourses d'études ce samedi, dans le cadre du Programme intégré d'assistance communautaire (PIAC).

La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée dans le quartier de Baía, dans la municipalité de Sequele, en présence du gouverneur Auzílio Jacob, lors de la dernière journée d'une visite de travail de trois jours effectuée dans la région pour s'informer des difficultés rencontrées par la population.

Juliana Tavares, l'une des boursières, a assuré qu'elle se consacrerait pleinement à sa formation afin d'honorer l'initiative du gouvernement provincial d'Icolo e Bengo.

Ce même engagement a été exprimé par Carlos da Silva, également boursier, qui a salué l'investissement du gouvernement dans la formation des jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, le gouverneur Auzílio Jacob a exhorté les boursiers à s'engager pleinement dans leurs études afin qu'ils puissent conclure leurs études supérieures en quatre ans.

Le PIAC octroie des bourses internes pour les formations universitaires (licence, master et formation professionnelle technique).

Le gouverneur a également distribué 1 500 kits professionnels aux familles.

Des cartes d'identité ont été délivrées lors d'une campagne des services d'état civil.

Le PIAC a déjà accompagné environ six mille citoyens sur les 10 500 prévus.

Lancé ce mois-ci, ce projet, qui vise essentiellement à favoriser l'inclusion sociale dans les communautés les plus défavorisées, devrait s'achever en 2027.

La province d'Icolo e Bengo, séparée de Luanda sur le plan politique et administratif, a pour chef-lieu la ville de Catete, sept municipalités, onze communes et une population estimée à deux millions deux cents habitants.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.