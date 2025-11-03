Angola: Candidature à la présidence de l'UNITA - Rafael Savimbi place la jeunesse au centre de sa vision politique

2 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/LUZ

Luanda — Rafael Massanga Savimbi, candidat à la présidence de l'UNITA, a réaffirmé son engagement à placer la jeunesse au coeur des politiques publiques afin de promouvoir le développement du pays.

Lors du lancement officiel de sa campagne électorale au 14e Congrès ordinaire de l'UNITA, le candidat a déclaré qu'« un pays qui investit dans sa jeunesse investit dans son présent et son avenir », soulignant que l'énergie, la créativité et la force des jeunes sont essentielles à la construction d'un Angola plus juste, moderne et prospère.

Selon Rafael Savimbi, les jeunes représentent plus de la moitié de la population angolaise et doivent être considérés comme « le présent et non seulement l'avenir » du pays.

Il a également estimé que la tenue du 14e Congrès constitue « une occasion historique de renforcer la cohésion interne, de consolider la démocratie et de préparer l'alternance politique lors des élections générales de 2027 ».

Dans un discours marqué par des appels à l'unité, au renouvellement de générations et à la valorisation des idéaux fondateurs de l'UNITA, le candidat Rafael Savimbi a réaffirmé que la démocratie demeure l'un des piliers de la lutte du parti, soulignant que le congrès doit servir à « renforcer et promouvoir l'unité des militants » et à « rétablir le bien-être et le bonheur de tous les Angolais ».

Il a plaidé pour une stratégie économique fondée sur la diversification, favorisant la transformation locale des ressources naturelles et la création de chaînes de valeur internes capables de générer des emplois qualifiés.

Réaffirmant sa fidélité à l'histoire et aux valeurs de l'UNITA, Rafael Massanga a rejeté le personnalisme et les divisions internes, assurant que le parti doit rester uni après le congrès.

« L'UNITA n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais l'héritage d'une seule famille. Lorsque nous disons que chacun compte, nous ne parlons pas seulement des militants de l'UNITA. Notre objectif est de faire du parti un instrument plus efficace pour résoudre les problèmes des Angolais et bâtir un Angola qui n'a pas évolué depuis », a-t-il déclaré.

