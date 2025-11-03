Angola: Les cyclistes d'Interclube dominent la 3ème étape du Tour d'Angola

Lubango — Les cyclistes Interclube Dário António et Bruno Araújo ont remporté samedi à Huila la troisième étape de la 4ème édition du Tour d'Angola Pepino-2025, un parcours routier de montagne de 100 kilomètres.

Dário António et Bruno Araújo ont terminé premier et deuxième de la catégorie générale, franchissant la ligne d'arrivée en même temps, 2h 43' 08", tandis que la troisième place du podium appartient à André Alexandre, qui a bouclé l'étape du jour en 2h 44' 23".

L'étape a débuté à Bibala (Namibe) passant par Mangueiras et s'est terminé à Serra da Humbia, en passant par le poste de contrôle de Quilemba (Lubango-Huíla).

Outre le classement général, l'événement a décerné les prix du « maillot blanc » et du « meilleur jeune », avec 108 cyclistes ayant franchi la ligne d'arrivée.

La 4e édition du Tour d'Angola Pepino, après avoir traversé Huíla et Namibe (son point de départ), se poursuit à travers les provinces de Benguela, Cuanza Sul, Zaïre, Bengo et Luanda, où elle se terminera.

L'événement, qui a débuté le 30 octobre, s'achève le 9 novembre. Au total, 146 cyclistes y participent, venus du Portugal, du Cap-Vert, du Mozambique, de Sao Tomé-et-Principe, de Guinée-Bissau, de Guinée équatoriale, du Sénégal, du Mali, du Zimbabwe, de Namibie, du Nigeria et de la République démocratique du Congo, ainsi que les hôtes.

Organisée par la Fédération angolaise de cyclisme, cette compétition s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et se déroule en 10 étapes.