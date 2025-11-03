Sénégal: Mbacké - « Jotali', un cadre de concertation pour le développement prend forme

2 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Les forces vives de Mbacké se sont réunies autour de la plateforme « Jotali » pour discuter de l'avenir du département, hier samedi. Cette rencontre a été l'occasion de lancer un appel aux populations, aux collectivités territoriales et aux autorités étatiques pour qu'elles jouent pleinement leur rôle et contribuent à sortir Mbacké des difficultés qu'il traverse.

Le cadre de concertation « Jotali » a pour objectif de dresser un état des lieux précis des difficultés que connaît le département et de proposer des solutions appropriées. Selon Assane Ndiaye, le porte-parole du jour, Mbacké est le premier département du Sénégal sur le plan démographique, ce qui justifie la nécessité de soutenir son développement.

En outre, M. Ndiaye a expliqué que Mbacké est un département qui bénéficie d'atouts importants, notamment l'accueil du grand magal de Touba, qui draine des foules et génère des ressources financières considérables. Cependant, malgré ces avantages, le département souffre de manque d'infrastructures et d'industries, ce qui handicape son développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, Assane Ndiaye a appelé toutes les parties prenantes à jouer leur rôle. Il a souligné que les responsabilités sont partagées entre les populations, les collectivités territoriales et l'État. Un plan stratégique de développement sera élaboré à l'issue de cette rencontre, qui prendra en compte tous les problèmes et toutes les solutions.

Les fils de Mbacké sont appelés à faire du plaidoyer auprès des autorités locales et étatiques pour obtenir les ressources nécessaires au développement du département.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.