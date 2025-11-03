Sénégal: Mbacké - « Jotali', un cadre de concertation pour le développement prend forme

Les forces vives de Mbacké se sont réunies autour de la plateforme « Jotali » pour discuter de l'avenir du département, hier samedi. Cette rencontre a été l'occasion de lancer un appel aux populations, aux collectivités territoriales et aux autorités étatiques pour qu'elles jouent pleinement leur rôle et contribuent à sortir Mbacké des difficultés qu'il traverse.

Le cadre de concertation « Jotali » a pour objectif de dresser un état des lieux précis des difficultés que connaît le département et de proposer des solutions appropriées. Selon Assane Ndiaye, le porte-parole du jour, Mbacké est le premier département du Sénégal sur le plan démographique, ce qui justifie la nécessité de soutenir son développement.

En outre, M. Ndiaye a expliqué que Mbacké est un département qui bénéficie d'atouts importants, notamment l'accueil du grand magal de Touba, qui draine des foules et génère des ressources financières considérables. Cependant, malgré ces avantages, le département souffre de manque d'infrastructures et d'industries, ce qui handicape son développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, Assane Ndiaye a appelé toutes les parties prenantes à jouer leur rôle. Il a souligné que les responsabilités sont partagées entre les populations, les collectivités territoriales et l'État. Un plan stratégique de développement sera élaboré à l'issue de cette rencontre, qui prendra en compte tous les problèmes et toutes les solutions.

Les fils de Mbacké sont appelés à faire du plaidoyer auprès des autorités locales et étatiques pour obtenir les ressources nécessaires au développement du département.