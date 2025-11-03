Togo: Du populisme au pragmatisme

2 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Trente-cinq ans de combat politique pour l'alternance, mais toujours aucun changement majeur au sommet de l'État. C'est le constat amer dressé par le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'un des partis d'opposition historiques du Togo, à l'occasion d'une émission diffusée dimanche sur une radio privée.

Invité à faire le bilan de l'opposition depuis l'ouverture démocratique des années 90, Yao Daté, président de ce parti, n'a pas mâché ses mots : « Le populisme est à la politique ce qu'est le cancer pour l'organisme. Malheureusement, nous avons toujours été dans ça, ce qui a fait que nous n'avons toujours pas eu de résultats », a-t-il déclaré.

Pour le leader du CAR, le populisme qui caractérise une grande partie des discours et stratégies de l'opposition est l'un des principaux obstacles à une véritable alternance démocratique. Il pointe notamment « le mensonge, les promesses non tenues, les illusions entretenues », des pratiques qui, selon lui, finissent par conforter les régimes autoritaires.

« Contrairement à ce que nous pensons, cela ne profite qu'à la dictature », affirme-t-il, appelant à une prise de conscience collective.

Malgré ce constat, Yao Daté ne perd pas espoir. Il plaide pour une transformation profonde de la culture politique au sein de l'opposition : « Le temps passe et nous allons aussi passer. Partons du populisme pour aller vers le pragmatisme. Comprenons que nous devons changer de méthode pour avoir du résultat », a-t-il conclu.

