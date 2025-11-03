Tunisie: Une équipe de l'agence TAP à Kairouan

Tunis — Une équipe de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP) se rendra dans le gouvernorat de Kairouan du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025 pour réaliser une série de travaux de terrain sous forme d'articles, de vidéos et de photographies.

Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme « Focus régions », mené par la TAP avec le soutien du programme européen d'appui aux médias tunisiens (PAMT2).

Le programme vise à mettre en valeur le développement local à travers une couverture journalistique de proximité.

La mission comprend la visite de plusieurs institutions et la tenue d'entretiens avec des responsables régionaux autour de divers dossiers d'intérêt pour la région, notamment l'autoroute Tunis-Jelma et la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le groupe se déplacera également dans plusieurs délégations du gouvernorat pour réaliser des reportages et des vidéos sur différents projets, tels que la centrale photovoltaïque, la piscine municipale, le projet « Hadhabet Kairouan ».

L'équipe de la Tap visitera aussi le Centre national de restauration des manuscrits de Raqqada, la Maison de la poésie de Kairouan.

Des reportages seront aussi consacrés à la fabrication du "haïk kairouanais", à la production du papier de pierre et aux moulins à huile d'olive de la région.

Lancée en 2018, l'initiative « Focus régions » vise à promouvoir le journalisme de proximité. Elle a déjà permis à la TAP de couvrir plusieurs gouvernorats à travers le pays.