Tunisie: Volley - 21e Championnat arabe féminin des clubs - Le CF Carthage remporte le titre

2 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — Les Tunisiennes du CF Carthage ont remporté pour la première fois de leur histoire le Championnat arabe des clubs de volley-ball (dames), après leur victoire sur les Algériennes du NC Béjaïa 3 à 0 (25/15, 25/13, 25/15), lors de la 7e et dernière journée, disputée dimanche, au palais des sports d'El Menzah.

Plus tôt dans la journée, l'Espérance de Tunis a battu le Club Africain 3 à 0 (25-18, 25-21, 25-19); et les Koweïtiennes de Salwa Al-Sabah ont se sont imposées face aux Syriennes d'Al-Rowad 3 à 0 (25-20, 25-14, 25-17).

Les Carthaginoises, qui ont réalisé un carton plein sans céder le moindre set; ont terminé à la première place du classment avec 18 points, devant l'Espérance de Tunis (14 points) et le NC Béjaïa (13 points).

Le troisième représentant tunisien, le Club Africain, a terminé 4e avec 9 points. Les équipes koweïtiennes Salwa Al-Sabah et Fatayat Al-Oyoun ont de leur côté fini respectivement 5e (6 points) et 6e (3 points); tandis que les Syriennes d'Al Rowad ferment la marche avec 0 points.

Il s'agit du 2e titre décroché par le volley-ball tunisien dans cette compétition, après le sacre du CS Sfaxien en 2019.

Les résultats :

- Dimanche 2 novembre:

Salwa Al-Sabah (KOW) - Al Rowad Club (SYR) 3-0

Club Africain (TUN) - Espérance de Tunis (TUN) 0-3

NC Béjaïa (ALG) - CF Carthage (TUN) 0-3

Déjà joués:

- Samedi 1er novembre:

Nacéria C. Béjaïa (ALG) - Fatayat Al-Oyoun (KOW) 3-0

Al Rowad Club (SYR) - Espérance de Tunis (TUN) 0-3

Club Africain (TUN) - CF Carthage (TUN) 0-3

- Vendredi 31 octobre :

Fatayat Al-Oyoun (KOW) - Al Rowad Club (SYR) 3-0

Club Africain (TUN) - Salwa Al-Sabah (KOW) 3-0

Espérance de Tunis (TUN) - CF Carthage 0-3

- Jeudi 30 octobre:

Nacéria C. Béjaïa (ALG) - Club Salwa Al-Sabah (KOW) 3-0

Al Rowad Club (SYR) - Club Africain (TUN) 0-3

Espérance de Tunis (TUN) - Fatayat Al Oyoun (KOW) 3-0

- Mardi 28 octobre:

Nacéria C. Béjaïa (ALG) - Al Rowad Club (SYR) 3-0

Espérance de Tunis (TUN) - Club Salwa Al-Sabah (KOW) 3-0

CF Carthage (TUN) - Fatayat Al Oyoun (KOW) 3-0

- Lundi 27 octobre:

Fatayat Al Oyoun (KOW) - Club Africain (TUN) 3-0

NC Béjaïa (ALG) - Espérance ST (TUN) 2-3

CF Carthage (TUN) - Club Salwa Al-Sabah (KOW) 3-0

- Dimanche 26 octobre:

NC Béjaïa (Algérie) - Club Africain (Tunisie) 3-1

Salwa Al-Sabah Club (Koweït) - Fatayat Al-Oyoun (Koweït) 3-1

Al Rowad Club (Syrie) - CF Carthage (Tunisie) 0-3

Classement : Pts J

1. CF Carthage 18 6

2. Espérance ST 14 6

3. NC Béjaïa 13 6

4. C. Africain 9 6

5. Salwa Al-Sabah 6 6

6. Fatayat Al-Oyoun 3 6

7. Al Rowad 0 6

