Sénégal: Thiadiaye - La Journée internationale de la Femme Rurale célébrée sous le signe de la résilience climatique

La commune de Thiadiaye a abrité, ce vendredi 31 octobre 2025, la célébration nationale de la Journée internationale de la Femme Rurale, placée sous le thème : « Femmes rurales face aux défis du changement climatique ».

L'événement, organisé par le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités à travers la Direction de la Famille et de la Protection des Groupes Vulnérables, a été présidé par Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, en présence de Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Dès son arrivée, la ministre Maïmouna Dièye a visité les stands d'exposition tenus par les groupements féminins venus de différentes localités, mettant en valeur les produits issus de l'artisanat, de l'agriculture et de la transformation locale. Elle a ensuite procédé à la remise d'un important lot de matériels destinés à appuyer les initiatives communautaires féminines : 150 chaises, 5 kits de cuisine complets, 10 panneaux solaires et 5 réfrigérateurs. Avec le concours des Eaux et Forêts, des plants d'ombrage et d'arbres fruitiers ont également été offerts aux organisations locales, dans une démarche de reboisement et d'adaptation écologique.

Sur le plan de la protection sociale, la journée a été marquée par la remise de cartes d'assurance santé SEN CSU à 250 femmes et à leurs familles, issues du réseau NANOOR de Ndiaganiao. Cette initiative, financée par le Programme d'Appui à la Résilience Économique des Ménages (PAREM), a été mise en oeuvre par l'Agence Régionale de la SEN CSU de Thiès.