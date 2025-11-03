Sénégal: Un chauffeur Yango arrêté pour complicité présumée dans un vol armé à Keur Massar

La Sûreté urbaine de Guédiawaye an mis la main sur un chauffeur de la plateforme Yango, suspecté de mise en danger de la vie d'autrui et de complicité de vol de nuit avec arme blanche.

Les faits remontent au 18 octobre 2025, vers 20 heures. Une cliente, ayant commandé un taxi via l'application Yango, a vu son trajet prendre une tournure inquiétante lorsque le conducteur a dévié de l'itinéraire prévu pour s'engager dans une ruelle sombre et sablonneuse de la forêt de Keur Massar.

Selon la Police, le chauffeur aurait verrouillé les portières avant de lui déclarer être un « bandit ». Peu après, un assaillant armé d'une machette aurait surgi pour dérober son iPhone 13 sous les yeux du conducteur, resté passif durant l'agression.

Pire encore, le chauffeur aurait exhibé une paire de menottes, prétendant être gendarme, avant de déposer la victime sans alerter ni la police ni la société Yango.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les faits ont pris une tournure encore plus troublante lorsque le chauffeur a recontacté la victime à plusieurs reprises après l'incident -- d'abord avec des propos incohérents, puis en réclamant le compte iCloud et le numéro de série du téléphone volé.

Interpellé par la police, le chauffeur nie toute complicité. Il reconnaît avoir dévié du trajet et s'être présenté comme un « bandit » ou un « gendarme », mais affirme qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il soutient également avoir tenté de s'interposer en donnant des coups de poing à l'agresseur.

Une fouille du véhicule a toutefois permis de découvrir une paire de menottes ainsi qu'un blouson militaire camouflé.