Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les résultats des demandes de bourses à l'extérieur disponibles

Les résultats des demandes de bourses et de secours financiers hors de la Côte d'Ivoire sont disponibles.

L'information émane d'un communiqué du directeur de l'orientation et des bourses (Dob), professeur Adama Sylla, en date du 29 octobre 2025.

En effet, ces résultats peuvent être consultés sur le site : inscription.mesrs-ci.net/dob ou www.dob-mesrs.ci

Par ailleurs, il demande aux bénéficiaires ou leurs parents de se rendre à la DOB, six au Plateau, immeuble Nogueès, au 1er étage pour le retrait de leurs attestations, munis des pièces suivantes : Un certificat de scolarité 2025-2026 et la copie du visa en cours de validité

Le retrait se fera du 3 au 24 novembre 2025. « Passé ce délai, le secours financier de tous ceux qui n'auront pas fait retirer leurs attestions, sera supprimé », prévient le directeur.