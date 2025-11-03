Congo-Kinshasa: Le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru démissionne pour préserver la stabilité institutionnelle

Le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru, Lambert Makondjo, a annoncé sa démission jeudi 30 octobre, au cours d'une plénière consacrée à l'examen d'une pétition déposée contre lui et son vice-président.

Les pétitionnaires les accusaient de mauvaise gestion financière et de blocage des projets de développement dans la province. Après avoir présenté ses moyens de défense, Lambert Makondjo a jeté l'éponge, invoquant le souci de préserver la stabilité des institutions provinciales.

Cette démission met un terme aux conflits récurrents qui ont secoué ces derniers mois l'organe délibérant de la province du Sankuru. Elle ouvre la voie à une recomposition de la direction de l'Assemblée provinciale, dans un climat que les observateurs espèrent plus apaisé.