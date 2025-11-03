Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Massad Boulos salue les progrès vers la paix

Massad Boulos, le conseiller pour l'Afrique du président américain, a salué ce dimanche 2 novembre les progrès réalisés dans le processus de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, à l'issue d'entretiens bilatéraux avec les autorités des deux pays.

Après avoir rencontré le Président congolais Félix Tshisekedi, Massad Boulos a indiqué sur son compte X que les échanges ont permis de concrétiser les engagements en faveur de la paix et de la prospérité en RDC.

Il a également eu des discussions avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, au cours desquelles ils ont passé en revue les progrès accomplis dans le cadre de l'Accord de paix de Washington. Parmi les points abordés :

La mise en oeuvre du concept d'opérations,

L'évolution du processus complémentaire de Doha,

Et les perspectives d'un règlement pacifique entre la RDC et le groupe rebelle AFC/M23.

Massad Boulos a insisté sur la mise en oeuvre intégrale et rapide de l'Accord de paix de Washington, tout en soulignant « l'engagement constant » du président rwandais, Paul Kagame à atteindre cet objectif.