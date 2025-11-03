Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Massad Boulos salue les progrès vers la paix

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Massad Boulos, le conseiller pour l'Afrique du président américain, a salué ce dimanche 2 novembre les progrès réalisés dans le processus de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, à l'issue d'entretiens bilatéraux avec les autorités des deux pays.

Après avoir rencontré le Président congolais Félix Tshisekedi, Massad Boulos a indiqué sur son compte X que les échanges ont permis de concrétiser les engagements en faveur de la paix et de la prospérité en RDC.

Il a également eu des discussions avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, au cours desquelles ils ont passé en revue les progrès accomplis dans le cadre de l'Accord de paix de Washington. Parmi les points abordés :

La mise en oeuvre du concept d'opérations,

L'évolution du processus complémentaire de Doha,

Et les perspectives d'un règlement pacifique entre la RDC et le groupe rebelle AFC/M23.

Massad Boulos a insisté sur la mise en oeuvre intégrale et rapide de l'Accord de paix de Washington, tout en soulignant « l'engagement constant » du président rwandais, Paul Kagame à atteindre cet objectif.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.