Angola: Huíla envoie 10 boxeurs aux championnats nationaux de boxe

Lubango — Dix boxeurs issus de quatre clubs de Huíla participeront aux championnats nationaux de boxe senior, hommes et femmes, qui se dérouleront du 3 au 9 novembre dans la province de Huambo, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

Il s'agit de boxeurs des clubs Interclube da Huíla, Sporting, Rosefil et Académicos do Lubango.

Chez les hommes, la délégation comprend des athlètes des catégories des 48 à 75 kg, et chez les femmes, de 48 à 67 kg.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce dimanche, le président de l'Association provinciale de boxe, João Chivinda, a indiqué que les clubs se préparaient à cet événement depuis plusieurs mois, ajoutant que les boxeurs locaux avaient déjà une expérience de ce type de compétition.

Il a indiqué que la délégation de Huíla sera composée de 10 athlètes, d'un entraîneur et d'un arbitre.

Il a précisé que l'objectif est de remporter la compétition, à l'instar de la performance réalisée lors de la Coupe d'Angola, où la boxeuse Esmeralda Bumba s'est distinguée dans la catégorie des 48 kg.

L'événement, qui se déroulera au Pavillon Osvaldo Serra VanDunem et qui devrait réunir 200 athlètes, est organisé par la Fédération angolaise de boxe.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée le 11 novembre 1975.