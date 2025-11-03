Angola: Girabola 2025-26 - Un match difficile malgré une victoire aisée - L'entraîneur de Petro

Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Franc Artiga, a déclaré samedi dans la capitale angolaise que malgré la victoire convaincante 4-1 contre Recreativo do Libolo, la rencontre de la 6e journée du Championnat national de football, disputée au stade "22 de Junho", avait été difficile.

Dans une déclaration à la presse à l'issue du match, l'entraîneur français a réaffirmé la difficulté rencontrée pour obtenir cette victoire, illustrée par l'avantage d'un seul but en première mi-temps, période durant laquelle l'adversaire a également eu l'occasion d'inscrire un but.

L'entraîneur, recruté cette saison pour conserver le titre de champion national et réaliser une belle performance en Ligue des champions (il a déjà qualifié son équipe pour la phase de groupes), a salué l'engagement des joueurs en deuxième mi-temps, qui a permis une victoire qui paraît pourtant facile.

« En première mi-temps, nous avons bien joué, mais nous n'avons marqué qu'un seul but. Libolo a également eu l'occasion de le faire. En deuxième mi-temps, nous avons augmenté l'intensité, ce qui n'est pas facile vu l'enchaînement des matchs tous les deux ou trois jours. Les joueurs ont fait un effort remarquable et je les en remercie », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Franc Artiga a déclaré que l'équipe se concentre désormais sur le prochain match contre Interclube, une équipe qu'il considère comme un prétendant sérieux, lors de la 7e journée, qui se jouera au stade 22 de Junho.

L'entraîneur a indiqué avoir réservé ce dimanche 2 novembre au repos de l'équipe et que la préparation du prochain match débutera lundi, avec l'espoir de maintenir l'attitude et l'énergie affichées jusqu'à présent.

De son côté, l'entraîneur du Recreativo do Libolo, Luciano Capoco, a reconnu la supériorité de Petro de Luanda, mais a assuré que le groupe continuera de travailler dur pour les prochains matchs.

« Ce fut un match difficile. Nous affrontions le champion national en titre, une équipe récemment qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Nous avons essayé de compliquer au maximum la tâche de l'adversaire, mais ce n'était pas notre meilleur jour », a-t-il reconnu.

L'entraîneur a déploré la manière dont son équipe a encaissé les buts, le premier étant marqué très tôt, dès la 11e minute. Il a ajouté qu'en deuxième mi-temps, ils avaient tenté de contrer l'offensive adverse, mais avaient finalement concédé trois buts supplémentaires.

Malgré ce résultat, Luciano Capoco a assuré que le Recreativo do Libolo restait déterminé à lutter pour les premières places.