Congo-Kinshasa: Ituri - Le Chef de Division des Mines poursuivi pour autorisations illégales d'exploitation de l'or

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'auditorat supérieur militaire de Bunia (Ituri) a interpellé, samedi 1er novembre, le Chef de Division provinciale des Mines et Géologie, Saidi Munyanya.

Selon des sources judiciaires, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête portant sur l'octroi illégal d'autorisations d'exploitation de l'or à des expatriés et autres opérateurs miniers à Mabanga.

Munyanya est actuellement détenu au cachot de l'auditorat militaire à Bunia.

Il est notamment accusé d'avoir délivré des autorisations à des ressortissants chinois pour exploiter un site minier situé à Bambunia.

Cette exploitation aurait indirectement conduit à la mort de trois jeunes, tués par des hommes armés non identifiés le vendredi 31 octobre, alors qu'ils revenaient de ce site tenu par les Chinois.

Face à cette situation, plusieurs structures de la société civile et des mouvements de jeunesse réclament que la justice aille jusqu'au bout pour démanteler le réseau mafieux qui gangrène le secteur minier et alimente l'insécurité dans la région.

« La justice doit aller jusqu'au bout de sa démarche, car ce secteur est à la base de l'insécurité, en raison de sa mauvaise gestion », a déclaré Christian Shauri, coordonnateur des Jeunes Leaders de l'Ituri.

À ce jour, Radio Okapi n'a pas encore obtenu la réaction de la personne mise en cause ni celle de son avocat.

