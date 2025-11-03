Congo-Kinshasa: Prestation de serment de plus de 200 nouveaux avocats à Beni

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 200 nouveaux avocats ont prêté serment le vendredi 31 octobre dernier à Beni, chef-lieu temporaire de la province du Nord-Kivu.

Cette cérémonie a constitué un soulagement pour ces jeunes professionnels. Cependant, plusieurs interrogations subsistent quant au début de leur carrière, comme l'a indiqué Me Olivier Ndoole, avocat au barreau du Nord-Kivu.

« Comment ces avocats vont-ils commencer à exercer, c'est-à-dire à s'initier à ce métier ? Et comment leur survie, qui devrait dépendre au moins des honoraires, sera-t-elle assurée au-delà de cette prestation de serment ? Car bon nombre d'entre eux vont retourner soit à Goma, soit dans les villes ou pays où ils se sont exilés à cause de la situation sécuritaire, ou encore dans d'autres provinces, éloignées de leurs maîtres de stage », a-t-il déclaré.

Ces jeunes avocats s'interrogent également sur la question de leur période de stage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Beaucoup d'entre eux se retrouvent en effet dans un contexte particulier, où il leur sera difficile d'être encadrés, compte tenu de la situation actuelle que traverse la province du Nord-Kivu.

Lors de cette même cérémonie, les avocats plus anciens ont également procédé au renouvellement de leur serment.

Initialement prévue pour le 22 février dernier à Goma, cette cérémonie avait été reportée à la suite de la prise de la ville de Goma fin janvier par les rebelles de l'AFC/M23.

Les nouveaux avocats ont ainsi dû patienter neuf mois avant que cette cérémonie puisse enfin avoir lieu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.