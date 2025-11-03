Congo-Kinshasa: Djugu - Yves Kawa salue l'assistance humanitaire de l'UNICEF aux retournés de Tchomia

Yves Kawa Panga, chef de la chefferie Bahama Banyagi, dans le territoire de Djugu (Ituri), a salué l'intervention humanitaire de l'UNICEF en faveur de plus de 390 000 personnes à Tchomia.

Réagissant le 29 octobre dernier dans les médias, cette autorité politico-administrative s'est réjouie que cette agence des Nations Unies vienne en aide aux enfants et aux personnes les plus vulnérables dans cette région du pays, à travers son projet de réponse rapide (UniRR), financé par BHA.

« Je crois que c'est une action appréciable, car vous savez qu'il y avait un désordre ici, beaucoup de gens avaient fui. Et maintenant que les gens commencent à revenir non seulement les natifs d'ici, mais aussi des déplacés venus des chefferies soeurs où les attaques se poursuivent -- nous avons beaucoup de déplacés, des personnes vulnérables qui ont tout perdu. Si une telle assistance est disponible, nous devons vraiment l'apprécier et remercier ceux qui la rendent possible, car elle aide, même un peu, notre population démunie », a déclaré le chef Kawa.

Il estime que si l'on ne donne pas aux enfants l'opportunité de bien grandir, le pays n'aura pas d'avenir.

Dans un élan de solidarité, le chef Kawa a également lancé un appel au gouvernement, aux agences et aux organisations humanitaires pour une action concertée :

« Nous devons tous conjuguer nos efforts pour offrir un avenir meilleur à ces enfants ».

Du 20 au 22 octobre, l'UNICEF et son partenaire, le Programme de Prévention des Soins de Santé Primaires (PPSSP), ont distribué une aide d'urgence à 3 716 ménages de déplacés et de retournés à Tchomia, dans la chefferie de Bahama Banyagi.

Chaque kit d'articles ménagers essentiels comprenait : deux couvertures, deux nattes, une pièce de trois pagnes pour les femmes, deux casseroles, quatre assiettes, six cuillères à soupe, six gobelets, quatre couteaux de cuisine, ainsi que du savon de bain.

Ces ménages ont également reçu un kit d'abri léger composé de deux bâches de marque UNICEF, d'un rouleau de cordes, de seaux, ainsi que des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréer et les adolescentes, pour la gestion de la menstruation.

Le projet de réponse rapide (UniRR) de l'UNICEF, financé par BHA, vise à fournir une assistance d'urgence et des services de protection aux populations les plus vulnérables affectées par des crises humanitaires.

Dans ce cadre, le projet a permis de venir en aide à 393 087 personnes, dont 257 873 enfants, à travers la distribution de kits d'articles ménagers essentiels (AME) et de kits WASH.