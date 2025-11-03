Congo-Kinshasa: L'Asbl BNIMBL lance la campagne « Changement de mentalité » à Kinshasa

L'Asbl Base Naturelle et Idéologique Modeste Bahait Lukwebo sensibilise la population au changement des mentalités.

Cette structure a lancé cette campagne, samedi 1er novembre, à Kinshasa.

Son coordonnateur national, Thierry Kalibanya estime que la sauvegarde de la paix passe nécessairement par le changement de comportement des citoyens à travers la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce soutien témoigne de notre conviction que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est le leader le plus à même de répondre aux défis actuels de notre pays dans le cadre de sa vision politique de participer à la construction et au rétablissement de la paix en protégeant la planète et en garantissant l'accès aux services de base », a-t-il déclaré.

Il a salué l'engagement de Modeste Bahati Lukwebo à oeuvrer pour le bien-être des populations congolaises.

« Il a démontré à maintes reprises son engagement à améliorer les conditions de vies de nos citoyens , à promouvoir le développement durable et à renforcer la sécurité de notre cher et beau pays. Nous sommes convaincus que son leadership apportera une nouvelle dynamique pour notre pays », a poursuivi Thierry Kalebanya.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette campagne, selon le coordonnateur national de la BNIMBL.

Thierry Kalybania cite notamment des journées portes ouvertes appuyées de thématiques comme l'égalité de sexe et l'inclusion sociale, le développement durable et l'accompagnement du processus de la paix durable en RDC.