Congo-Kinshasa: Les enseignants et fonctionnaires de Zongo sans salaire depuis deux mois

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La grogne monte à Zongo, ville du Sud-Ubangi, où plusieurs fonctionnaires de l'État, notamment des enseignants, dénoncent deux mois de salaires impayés.

Selon leurs témoignages recueillis par Radio Okapi, la Banque centrale du Congo (BCC) aurait déjà versé les fonds destinés aux salaires à la banque Afriland, via son agence locale à Zongo.

Pourtant, les agents concernés affirment n'avoir toujours rien perçu, alors que leurs collègues de Gemena et Gbadolite ont déjà été régulièrement payés.

Joint par téléphone, Atu Moheme Alidor, l'un des fonctionnaires concernés, appelle les autorités à intervenir rapidement afin de débloquer la situation :

Malgré plusieurs tentatives de contact, aucun responsable de l'agence locale d'Afriland Bank à Zongo n'a souhaité s'exprimer sur la question.

Les efforts de la rédaction pour obtenir des éclaircissements sont restés sans suite.

En attendant une réponse officielle, la frustration grandit parmi les fonctionnaires et enseignants, dont la plupart dépendent exclusivement de ces salaires pour subvenir à leurs besoins.

Certains évoquent déjà la possibilité de mouvements de grève si la situation ne se débloque pas rapidement.

