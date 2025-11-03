Congo-Kinshasa: Les enseignants de Nyunzu en grève pour réclamer trois mois d'arriérés de salaire

Les enseignants de la sous-division de l'Education nationale, en territoire de Nyunzu (Tanganyika) sont, depuis plusieurs mois, en grève pour réclamer leurs salaires de mois de d'août, septembre et octobre derniers.

Le mouvement de colère, qui a débuté pacifiquement, a dégénéré la semaine dernière en manifestations violentes, impliquant à la fois enseignants et élèves.

Ces enseignants grévistes disent ne pas vouloir reprendre les cours tant que leurs arriérés ne seront pas versés.

La grève, les violences et les incendies d'écoles plongent aujourd'hui le secteur de l'éducation de Nyunzu dans une crise profonde.

Mardi 28 octobre dernier, les élèves finalistes des écoles de Nyunzu sont descendus dans la rue pour protester contre la grève de leurs enseignants, qu'ils accusent de retarder la vérification de leurs dossiers scolaires.

« Nous voulons que nos enseignants reprennent les cours pour que nous puissions passer nos examens », ont scandé plusieurs élèves, selon des témoins.

La manifestation a pris une tournure violente lorsque la police est intervenue pour disperser la foule à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de sommation.

D'après le Sous-proved de Nyunzu 1, les élèves en colère auraient incendié deux établissements scolaires :

l'Ecole primaire Nyembo Amisi et l'institut Ushindi.

Les parents d'élèves, inquiets, appellent le gouvernement provincial du Tanganyika et le ministère national de l'Education à agir rapidement pour désamorcer la tension et permettre la reprise des cours.

Selon des sources locales, les enseignants de Nyunzu 1 avaient organisé, le 20 octobre dernier, une marche de protestation pour exiger le paiement de leurs salaires.

La manifestation s'est terminée par des débordements : le bureau du groupe scolaire Mulongo et la résidence du sous-proved de l'Education Nyunzu 1 ont été vandalisés, et plusieurs enseignants ont été blessés.

Craignant pour sa sécurité, le Sous-proved Ernest Mwamba a quitté précipitamment le territoire de Nyunzu. Contacté par Radio Okapi, il a affirmé que la solution dépend désormais des autorités provinciales.

Interrogé par Radio Okapi, l'agent payeur d'Afriland Bank à Nyunzu, chargé de verser les salaires des enseignants, a déclaré n'avoir reçu aucune instruction concernant la situation actuelle.