Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'accélération des travaux d'infrastructures à Bandundu

A quelques semaines de la 13e Conférence des gouverneurs, les élus du Kwilu veulent une ville prête à accueillir cet événement.

Le caucus de députés nationaux du Kwilu appelle le gouvernement à accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province.

Cette ville abritera en décembre prochain la 13e Conférence des gouverneurs, un rendez-vous politique majeur pour le pays.

Le vendredi 31 octobre dernier, les élus du Kwilu, conduits par leur président Gary Sakata et accompagnés du gouverneur provincial, ont été reçus à Kinshasa par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, pour faire le point sur l'avancement de ces travaux.

A Radio Okapi, le député Gary Sakata a détaillé les chantiers en cours et les priorités identifiées.

« Il a été prévu que l'on construise douze kilomètres de routes dans la ville de Bandundu. Une société a déjà signé un contrat avec le gouvernement pour exécuter ces travaux. L'OVD et l'Office des routes sont également impliqués pour colmater certaines routes locales », a-t-il précisé.

Sur le plan des infrastructures d'accueil, l'aéroport de Bandundu est jugé en bon état, mais une couche supplémentaire sera ajoutée à la piste pour renforcer sa solidité.

Côté hôtellerie, la situation est jugée satisfaisante avec près de 490 chambres disponibles dans la ville pour héberger les délégations attendues.

Le caucus a également insisté sur la nécessité de réhabiliter les bacs fluviaux des ports de Buzala et de Nganambo, afin d'assurer une meilleure fluidité du transport et des échanges.

Les députés du Kwilu estiment que la mise en oeuvre de ces travaux va améliorer non seulement l'image de la province, mais aussi le quotidien de sa population.

« Ces infrastructures ne sont pas seulement pour la conférence, mais pour le développement durable du Kwilu », a conclu Gary Sakata.