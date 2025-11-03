Congo-Kinshasa: Près de 40 patients d'hydrocéphalie reçus à l'hôpital général de référence de Bukavu en moins d'une semaine

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 37 patients d'hydrocéphalie sont reçus à moins d'une semaine à l'Hôpital général de référence de Bukavu (Sud-Kivu).

Cette pathologie se caractérise par une accumulation anormale de liquide dans le cerveau, provoquant une augmentation du volume de la tête.

Selon des sources médicales, 28 parmi ces patients ont été jugés éligibles pour subir une chirurgie hydrocéphalique.

« La campagne de prise en charge par voie endoscopique a commencé mercredi (NDLR : 29 octobre 2025) et se poursuivra jusqu'au mercredi 5 novembre 2025. L'hôpital n'a reçu aucun subside extérieur ; nous la finançons avec nos moyens et ceux des patients », a expliqué Dr Safari Paterne.

Selon lui, bien que la majorité des cas concernent les enfants, les adultes peuvent également être touchés par l'hydrocéphalie.

Avant chaque intervention, un scanner cérébral est effectué afin de sélectionner les patients éligibles à la chirurgie endoscopique.

Cette initiative, menée avec des ressources limitées, illustre la volonté du personnel médical de Bukavu d'innover pour sauver des vies et de rendre la neurochirurgie plus accessible.

En attendant la fin de la campagne, Dr Safari Paterne espère que cette approche endoscopique permettra de réduire le nombre d'enfants souffrant de complications liées à l'hydrocéphalie dans la province du Sud-Kivu.

Ces interventions se font sans laisser de cicatrice visible, grâce à la chirurgie endoscopique, une technique moderne et moins invasive.

