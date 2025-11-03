Congo-Kinshasa: Bilan mitigé de la mise en oeuvre de la Résolution 1325 au Kasaï-Oriental

2 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt ans après son adoption, la Résolution 1325 de l'ONU peine encore à produire des effets concrets au Kasaï Oriental.

La coordonnatrice des Programmes Afrique du Réseau Mondial des Femmes Bâtisseuses de paix (GNWP), Evelyne Mbata, a dressé ce constat mitigé, vendredi 31 octobre, lors de la commémoration de l'anniversaire de ce texte, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

Elle est venue appuyer le travail du Centre féminin de formation et d'information pour le développement (CEFFIDE), une structure locale chargée de suivre et d'accompagner l'application de cette résolution dans cette province.

La représentante de GNWP Afrique a souligné que malgré quelques progrès, les résultats demeurent insuffisants :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'aimerais bien que la résolution 1325 des Nations Unies soit plus avancée. C'est une résolution sans contraintes pour les pays, et pourtant elle pourrait énormément contribuer à la promotion des droits des femmes dans les contextes de conflit, post-conflit ou même pré-conflit ».

A l'heure où la communauté internationale célèbre les 25 ans de la Résolution 1325, Evelyne Mbata regrette que les ambitions initiales ne soient toujours pas réalisées :

« Nous aurions aimé pouvoir dire qu'il n'y a plus de guerre à travers le monde, que les femmes participent réellement aux tables de négociation, et qu'elles occupent 50 % des postes de décision. Ce n'est pas encore le cas », a-t-elle souligné.

Malgré tout, cette activiste des droits de la femme dit rester optimiste et déterminée à poursuivre le travail de terrain pour que cette résolution devienne « une réalité vécue par les femmes partout en Afrique ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.