Afrique: Foot - Mondial U17 (Qatar 2025) - Les Aiglons de Carthage visent plus haut

TUNIS — Après treize longues années d'absence, les Aiglons de Carthage vont enfin renouer avec la Coupe du monde U17. La 20e édition du tournoi se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre, et l'équipe de Tunisie, placée dans le Groupe D aux côtés de l'Argentine, de la Belgique et des Fidji, nourrit de grandes ambitions : réaliser une campagne honorable et se muer en sérieux outsider.

Le sésame pour le mondial a été obtenu grâce à une qualification en quarts de finale de la CAN U17, organisée au Maroc entre mars et avril derniers, et à la décision de la FIFA d'élargir le tournoi à 48 formations. Le continent africain dispose désormais de dix billets, contre quatre auparavant.

Avec cette nouvelle formule, douze groupes de quatre, dont les deux premiers et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale, la donne a changé. Franchir le premier tour n'est plus une fin en soi, mais presque un passage obligé pour les Tunisiens. Cette donne fait de la qualification pour les phases finales un objectif minimal, une base de départ solide à partir de laquelle les protégés du sélectionneur Mohamed Amine Naffeti pourront viser plus haut.

Avant cette édition, toutes les participations tunisiennes en coupe du monde U17 se sont déroulées sur le sol asiatique. La première remonte à 1993 au Japon, avec une élimination au premier tour. La seconde, en 2007 en Corée du Sud, reste gravée dans les mémoires. Portée par une génération dorée (Youssef Msakni, Bilel Ifa, Nour Hadhria, Mossab Sassi) et coachée par Maher Kanzari, la sélection avait réalisé un sans-faute en phase de groupes (victoires contre la Belgique, les Etats-Unis et le Tadjikistan) avant de mordre la poussière en huitièmes de finale face à la France.

La troisième aventure, en 2013 aux Emirats Arabes Unis sous la houlette de Abdelhay Ben Soltane, alignait elle aussi de grands noms (Firas Chaouat, Mohamed Drager, Chiheb Jebali, Hazem Haj Hassen, Sabri Ben Hassan). Les Aiglons avaient de nouveau atteint les huitièmes, terminant deuxièmes de leur groupe (victoires contre le Venezuela et la Russie, défaite contre le Japon) avant d'être battus par l'Argentine.

Pour cette édition 2025, l'objectif est clair : dépasser ce plafond. L'équipe peut s'appuyer sur une jeune génération motivée, alliant l'énergie des joueurs locaux à l'expérience des expatriés évoluant en Europe. Le groupe est bâti autour d'un noyau solide : le gardien de l'AS Roma, Salim Bouaskar, les défenseurs Ali Jaber (Bologne) et Louey Ghodhbane (Etoile du Sahel).

Au milieu, on retrouve le capitaine Ilyes Dhaoui (Olympique de Béja), Zinedine Hassni (OGC Nice) et Saif Haj Abdallah (Westerlo). En attaque, la charge sera menée par Fedi Tayachi (Club Africain) et Amenallah Touati (Espérance Tunis).

La compétition s'annonce relevée dans ce Groupe D, qui opposera la Tunisie à différentes écoles de football. L'Argentine, puissance mondiale du ballon rond, reste un adversaire redoutable avec son jeu offensif et rapide, et sa fabrique à talents. La Belgique, troisième de l'édition 2015, incarne le réalisme et la rigueur tactique européenne. Quant aux Fidji, néophytes sans pression, ils tenteront de jouer les trouble-fêtes.

La première sortie contre les Fidji, le 3 novembre, sera cruciale. Une victoire est impérative pour lancer la campagne et installer la confiance avant les deux chocs face à l'Argentine (6 novembre) et la Belgique (9 novembre).

A l'approche du tournoi, les Aiglons ont intensifié leur préparation : stages internationaux et matches amicaux ont ponctué leur emploi du temps. Face à l'Egypte (défaite 2-3, nul 0-0), l'Arabie Saoudite (victoire 1-0) et le Chili (défaite 1-2), le staff technique a pu peaufiner l'harmonie collective, affiner les schémas tactiques et évaluer l'adaptation des joueurs. Le but est simple : arriver fin prêts au rendez-vous mondial.