Soudan: L'organe des soudanais de l'étranger salue le mouvement des communautés soudanaises à l'étranger

2 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'organe de régulation des affaires des Soudanais travaillant à l'étranger a salué le mouvement populaire mené par les Soudanais dans plusieurs communautés à l'étranger à travers des manifestations, des rassemblements et des communiqués dénonçant les violations et crimes commis par la milice Janjaweed à El Fashir, et contribuant à porter la voix du Soudan auprès de la communauté internationale.

Le secrétaire général de l'organe Dr Abdelrahman Zein El-Abedin, a souligné le rôle important joué par les organisations et entités soudanaises à l'étranger, notamment en Europe, pour soutenir ce mouvement et faire entendre la voix du Soudan sur la scène internationale.

Il a ajouté que la coordination de l'organe avec les communautés soudanaises à l'étranger renforce la motivation à poursuivre ce mouvement. L'organe a ainsi reçu plusieurs communiqués condamnant les violations de la milice Janjaweed émanant de communautés soudanaises à Djeddah, en Libye, en Égypte, en Mauritanie, au Sénégal, en Éthiopie, en Ouganda, ainsi que de l'Association des médecins soudanais en Irlande et de communautés en Afrique de l'Ouest et en Asie de l'Est.

