Soudan: Alerte du comité de dépeuplement de la capitale - Mesures strictes contre l'emploi et l'hébergement d'étrangers en situation irrégulière

2 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le comité de dépeuplement de la capitale des réfugiés et des étrangers en situation irrégulière a exhorté tous les citoyens à porter en permanence leurs documents d'identité, soulignant qu'il prendra des mesures légales à l'encontre de toute personne reconnue coupable d'employer, d'héberger ou de louer un bien immobilier à un étranger en violation de la loi.

Le comité a précisé que, dans le cadre d'une action rigoureuse contre les menaces sécuritaires liées à la présence étrangère non réglementée, il appliquera l'ensemble des dispositions légales à l'encontre des contrevenants, tout en réaffirmant l'engagement de l'État à accueillir les étrangers en situation régulière et à les fournir les services nécessaires dans le cadre de ses responsabilités sociales et sécuritaires.

Le comité a également appelé les citoyens à sensibiliser davantage sur les risques de la présence étrangère illégale, qui contribue directement à l'augmentation de la criminalité, à la surpopulation et à la pression sur les services publics.

Enfin, il a invité les étrangers en situation irrégulière à quitter volontairement le pays, précisant que les campagnes de contrôle ne feront aucune exception.

