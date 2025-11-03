Congo-Kinshasa: Déchéance du gouverneur de la Tshopo - Certains principes n'ont pas été respectés, constate le ministre de l'Intérieur

Trois jours après la séance plénière ayant prononcé la déchéance du gouverneur de la province de la Tshopo, le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, a adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale, Mattheus Kanga Londimo, dans laquelle il déplore le non-respect de certains principes fondamentaux. Il appelle le comité provincial de sécurité à garantir la stabilité des institutions.

Cette correspondance, datée du 30 octobre, est relative au procès-verbal de la plénière du 27 octobre dernier, transmis à la Présidence de la République.

Selon ce document, le gouverneur Paulin Lendongolia a été déchu de ses fonctions à l'issue d'une motion de défiance votée à l'unanimité par les 18 députés présents.

Il lui at demandé de présenter sa démission dans un délai de 24 heures.

Procédure contestée par le ministère de l'Intérieur

Dans sa réaction, le ministre de l'Intérieur souligne que la procédure n'a pas respecté les principes de contradictoire et de transparence, en violation du mécanisme de stabilisation des institutions provinciales adopté lors du séminaire tenu du 2 au 3 septembre dernier à de Kinshasa. Il insiste sur la nécessité de préserver l'équilibre institutionnel dans les provinces.

En réponse, le président de l'assemblée provinciale, Mattheus Kanga Londimo, invoque le principe de séparation des pouvoirs. Il affirme que le vote de l'assemblée ne peut être remis en cause que par une décision judiciaire.

Face à la multiplication de tensions entre exécutifs provinciaux et organes délibérants dans plusieurs provinces, le ministre de l'Intérieur a convoqué une grande réunion à Kinshasa le 6 novembre courant. Sont attendus dès ce 5 novembre : les gouverneurs, vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales. Cette rencontre portera sur la problématique de la stabilité des institutions provinciales.