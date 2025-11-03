Gabon: Agression du jeune Warren - L'AIR salue la fermeté des autorités et la suspension du magistrat négligent

L'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), par la voix de son président, le Pr Pierre Daniel Indjendjé Ndala, a réagi avec vigueur à l'agression du jeune Warren Aaron Pango Loungou, jeune bachelier de 15 ans, victime d'un passage à tabac par ses anciens camarades du lycée René Descartes de Libreville.

Dans une déclaration transmise à la presse, le Pr Indjendjé Ndala a condamné avec la plus grande fermeté cet acte barbare, qui, selon lui, « traduit une dérive morale alarmante au sein de notre jeunesse et interpelle la conscience nationale ».

Le président de l'AIR a salué la réaction énergique du Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, depuis son séjour en Italie, a ordonné des mesures immédiates pour rétablir la discipline et la sécurité dans les établissements scolaires.

Il a également félicité le Ministère de l'Éducation nationale pour avoir prononcé l'exclusion définitive des élèves agresseurs, estimant qu'il s'agit d'« une mesure exemplaire qui envoie un signal fort à tous ceux qui banalisent la violence à l'école ».

Le Pr Indjendjé Ndala a en outre salué la suspension du magistrat ayant fait preuve de négligence dans le traitement du dossier, une décision qu'il qualifie de « courageuse et nécessaire pour restaurer la crédibilité de la justice et la confiance des citoyens dans les institutions ».

« Cette fermeté témoigne de la volonté du Chef de l'État de bâtir un État de droit où la rigueur et la responsabilité priment sur l'impunité », a-t-il souligné.

Appelant à une réponse globale face à la montée des violences scolaires, le président de l'AIR plaide pour un renforcement de l'éducation civique, un meilleur encadrement psychologique des élèves, et une responsabilisation accrue des familles. « L'école doit redevenir un sanctuaire du savoir, un espace de respect mutuel et de transmission des valeurs citoyennes. C'est à ce prix que nous préserverons l'avenir de nos enfants et la cohésion nationale », a-t-il déclaré.

L'AIR a enfin exprimé sa solidarité au jeune Warren et à sa famille, tout en réaffirmant son engagement à oeuvrer pour un Gabon plus juste, plus sûr et plus fraternel.