Afrique: Handball homme - L'Angola remporte le tournoi quadrangulaire international « Angola 50 ans»

1 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/LUZ

Luanda — L'Angola a remporté samedi le tournoi quadrangulaire masculin senior de handball « Angola 50 ans », en s'imposant 21-18 face au Cap-Vert lors d'un match disputé au pavillon omnisports de Kilamba à Luanda.

À la mi-temps, l'équipe nationale était menée 8-11.

Dans un match très disputé, les Angolais ont dû batailler ferme pour remporter la compétition, qui s'inscrivait dans le cadre des festivités des 50 ans de l'indépendance nationale, célébré le 11 novembre.

Le gardien Giovani Muachissengue, capitaine de l'équipe, a été un élément clé de cette victoire âprement disputée. Gabriel Sebastião a été élu meilleur joueur du match (MVP).

À noter que l'équipe nationale angolaise B s'était qualifiée en quatrième et dernière position après sa défaite 28-30 face au Maroc.

Appelé d'urgence pour remplacer le Congo Brazzaville, qui s'est retiré à la dernière minute, le deuxième représentant national de l'événement était déjà mené à la mi-temps, 14-17.

Classement final:

1er - Angola

2 e - Cap-Vert

3e - Maroc

4e - Angola B

