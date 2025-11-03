Sénégal: Thiès - Les capacités des acteurs de la protection sociale renforcées

Thiès — La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a procédé à des activités de renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale dans la région de Thiès, a constaté l'APS.

"La DGPSN s'emploie à améliorer la sécurité sociale, élargir la couverture des filets sociaux, renforcer la gouvernance et la coordination des interventions", a indiqué le délégué général Matar Sène.

Selon M. Sène, la protection sociale occupe une place centrale dans l'Agenda national de transformation Sénégal Vision 2050, "non seulement comme instrument de redistribution et de protection, mais également comme levier économique et stabilisateur face aux crises et chocs externes".

"La stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2016-2035 constitue le cadre directeur pour la planification et la mise en oeuvre de la politique de protection sociale au Sénégal", a-t-il relevé.

Pour le délégué général, la région de Thiès constitue "un carrefour économique et social à la croisée des dynamiques urbaines et rurales, qui incarne la diversité du Sénégal, dans sa vitalité comme dans ses défis pour l'industrie agricole et minière".

Il a invité les jeunes à relever plusieurs défis, "en particulier la prévalence du travail informel, les vulnérabilités sociales en milieu rural et préurbain, et les pressions démographique et foncière".

Matar Sène a souligné "la nécessité de mieux articuler la protection sociale, l'emploi et le développement local". Ce qui rend "essentielle" la territorialisation des politiques de protection sociale.

"Elle permet, a-t-il poursuivi, d'adapter les réponses aux réalités locales, d'impulser les collectivités territoriales et de garantir la proximité des services pour tous".

Parmi les instruments de protection sociale mis en oeuvre dans la région, figurent le Registre national unique, pour un ciblage précis, le Programme national de bourses de sécurité familiale, en plus des programmes connexes, comme le Programme de résilience agricole, la Couverture sanitaire universelle et la carte d'égalité des chances au bénéfice des personnes vivant avec un handicap.