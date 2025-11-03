Sénégal: Plaidoyer pour un soutien des collectivités territoriales au Service national d'hygiène

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, a appelé les collectivités territoriales à soutenir le Service national d'hygiène dans la lutte antivectorielle pour lui permettre de pouvoir faire face à certaines épidémies comme la fièvre de la vallée du Rift et la dengue.

"En matière de prévention dans la lutte contre la transmission antivectorielle, il faudra nécessairement que les collectivités territoriales apportent leur soutien et leur accompagnement au Service d'hygiène", a-t-il notamment lancé.

L'autorité administrative intervenait lors d'une réunion du Comité régional de gestion des épidémies.

Dix cas de la fièvre de la vallée du Rift et 337 autres dus à la dengue ont été enregistrés durant le mois d'octobre, dans la région de Kaolack, a-t-on appris de la directrice régionale de la santé, Dr Aïssatou Barry Diouf.

"Dans le cadre de cette lutte antivectorielle, il faudra essayer de passer au niveau de l'ensemble des écoles de la commune de Kaolack pour sensibiliser les élèves qui sont de véritables vecteurs d'informations pour porter le message au niveau des familles, de la population", a insisté M. Watt.

D'après lui, on ne peut pas engager une réponse efficace sans l'implication de la communauté, parce que la réponse à la lutte contre ce type d'épidémies nécessite une approche communautaire.

"Dans le cadre de cette campagne de communication, il faut surtout emmener la population à dormir sous moustiquaire imprégnée, parce que ce que nous sommes en train de faire ici, que ce soit sur la lutte antivectorielle ou la destruction des gites larvaires, tant que la population n'accepte pas de dormir sous des moustiquaires imprégnées, on ne peut pas avoir les résultats escomptés", a ajouté Mouhamadou Moctar Watt.