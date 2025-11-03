Sénégal: Diourbel - Vers la mise en place d'un plan stratégique de développement pour Mbacké

2 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — La plateforme de concertation "Jotalli" compte élaborer un plan stratégique de développement pour identifier les difficultés des seize communes du département de Mbacké (centre) et y apporter des solutions, en collaboration avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, a dit son coordonnateur Serigne Saliou Bousso.

"Nous avons regroupé les forces vives des seize communes du département de Mbacké pour faire un diagnostic sans complaisance des maux qui gangrènent notre département", a expliqué M. Bousso au cours d'une rencontre d'échanges sur les enjeux de développement du département de Mbacké

La plateforme "Jotalli" , un cadre de concertation qui se veut apolitique, a pour objectif de contribuer au rayonnement du département.

"Nous voulons, au sortir de ce conclave, bâtir un plan stratégique de développement qui prendra en charge l'ensemble des problèmes de notre localité", a-t-il ajouté.

Selon le coordonnateur de la plateforme "Jotalli", le département de Mbacké, au regard de sa forte démographie, a besoin d'un accompagnement accru des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des populations locales.

Serigne Saliou Bousso a souligné la nécessité pour le département de se doter d'infrastructures scolaires modernes afin de répondre à la forte demande des apprenants.

Le coordonnateur de la plateforme "Jotali" a également insisté sur le renforcement de la carte sanitaire pour améliorer la prise en charge des populations.

