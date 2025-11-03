Le directeur général de la Comptabilité publique et du trésor public, Amadou Tidiane Gaye a invité samedi à Saly, les contrôleurs du trésor à apporter leur contribution à l'édification d'une administration du Trésor "moderne et performant".

"Je vous exhorte à rester unis et solidaires pour consolider les acquis, et à ne ménager aucun effort pour apporter votre contribution à l'édification d'une administration du Trésor moderne et performante au service du développement", a dit notamment Amadou Tidiane Gaye.

M. Gaye prenait part à l'assemblée générale de l'Amicale des contrôleurs du Trésor du Sénégal (ACTS).

Cette rencontre a pour thème : "Les contrôleurs du Trésor face aux défis et enjeux de la gouvernance : entre transparence , éthique et performance dans la gestion des ressources publiques".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le directeur général de la Comptabilité publique et du trésor public, "le contrôleur du trésor [...], doit être exigeant vis-à-vis des gestionnaires, devenir un avant-gardiste, prompt à anticiper les risques et à identifier les bonnes pratiques et enfin établir une confiance par son indépendance et sa rigueur quant à la destination des fonds."

"Votre compétence [pour] jouer ce rôle est essentielle pour l'efficacité de l'action publique, pour la santé de nos finances et fondamentalement pour instaurer et entretenir la confiance entre l'Etat et les citoyens", a insisté l'officiel.

Isaac Mingou, président de l'ACTS a souligné que cette rencontre a pour "vocation de créer un cadre d'échanges fructueux entre l'ensemble des acteurs, afin de partager [leurs], expertises respectives et [leurs], visions sur le rôle stratégique du Trésor dans la réalisation des objectifs de transformation nationale".

"Il s'agit, avant tout, de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur le rôle éminemment important du Trésor dans la transformation économique du pays", a-t-il expliqué.