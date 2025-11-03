Gabon: Lors d'exercices communs, l'armée française présente des équipements de sécurisation maritime

3 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

En mission dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre de l'armée française a effectué une escale au Gabon. Marins français et gabonais ont organisé à l'occasion des exercices pour mieux protéger les ressources et le territoire contre les pirates et trafiquants de tout genre. En plus des exercices, l'armée française a organisé une exposition d'équipements militaires dans l'optique de doter l'armée gabonaise de ces outils de pointe.

La visite est guidée par le 1er maître Raphaël qui présente un drone adapté à la surveillance du territoire du Gabon, couvert à 85 % de forêt équatoriale : « C'est un drone de reconnaissance, équipé de caméras qui sont à la fois de jour, de nuit, et thermique, ce qui permet vraiment de visualiser tout ce qu'il se passe et rien ne peut nous échapper. »

Il y a aussi des embarcations dédiées à la surveillance de la côte et même des mangroves, des hauts lieux de trafics en tout genre au Gabon. « Ces embarcations-là sont faites pour la reconnaissance de plages, avec les véhicules de l'armée de Terre, pour sécuriser l'ensemble », poursuit le 1er maître Raphaël.

Des équipements contre les braconniers et orpailleurs violents

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'armée française a aussi exposé des véhicules tout-terrain et des armes non létales pour neutraliser des braconniers ou des orpailleurs violents. L'une des stars de l'exposition est un hélicoptère NH90 piloté par le capitaine Nicolas. « On a un radar météo qui prend jusqu'à 300 milles nautiques [soit 555 kilomètres, NDLR] et ça nous permet de détecter des bateaux et, soit arraisonner le bateau si c'est une histoire de piraterie, soit le laisser tranquille si c'est une embarcation normale », explique-t-il.

Au terme de l'exposition, Libreville aurait ouvert des négociations pour l'acquisition d'un hélicoptère afin de renforcer sa flotte.

Sécurisation de l'espace maritime: «Les équipages français et gabonais échangent sur les différents savoir-faire» L'exposition et la formation proposées par les marins français ont-elles été utiles ou intéressées la partie gabonaise ? Le capitaine de vaisseau Charles Hubert Bekale Meyong, patron de la marine gabonaise, souligne : « Nos frères des marines étrangères participent à la sécurisation de notre espace maritime, notamment notre espace du Golfe de Guinée et particulièrement nos eaux au Gabon. Les deux équipages, français et gabonais, échangent dans les différents savoir-faire. En ce qui concerne donc la pratique de la sécurisation maritime, les menaces sont toujours réelles, même si elles sont en diminution : attaques à main armée, piraterie maritime, pêche illégale, immigration clandestine et beaucoup de trafics. Des trafics de tout ordre. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.