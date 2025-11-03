Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema échange avec les diplomates gabonais en poste en Italie

Audience accordée par Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, aux diplomates gabonais en poste en Italie, au Vatican, en Espagne, ainsi qu'au Consul honoraire à Lausanne (Suisse).

Dans le cadre de son séjour à Rome et en marge de sa visite officielle au Vatican et à l'Ordre souverain de Malte, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience aux diplomates gabonais accrédités en Italie, au Vatican, en Espagne, ainsi qu'au Consul honoraire du Gabon à Lausanne.

Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de responsabilité et d'engagement républicain.

Les diplomates ont présenté au Chef de l'État un état des lieux des relations bilatérales entre le Gabon et les pays auprès desquels ils sont accrédités, mettant en lumière les avancées enregistrées dans divers domaines de coopération.

Le Consul honoraire à Lausanne a, pour sa part, fait part de l'intérêt croissant manifesté par plusieurs investisseurs suisses désireux de développer des partenariats économiques au Gabon.

Le Président de la République a exprimé sa reconnaissance aux diplomates pour leur dévouement et leur engagement au service de la Nation. Il a salué les efforts consentis pour le maintien et le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et les pays hôtes, ainsi qu'avec les institutions basées à Rome, notamment le Saint-Siège et l'Ordre souverain de Malte.

Le Chef de l'État a par ailleurs apporté des assurances quant à la prise en compte des préoccupations soulevées et exhorté les diplomates à poursuivre leur mission avec abnégation, loyauté et professionnalisme, en mettant un accent particulier sur une diplomatie proactive, alignée sur les priorités de développement et les intérêts stratégiques du Gabon à l'international.

Clôturant la rencontre, le Président de la République a réaffirmé sa détermination à redynamiser l'action diplomatique du Gabon à travers le monde, afin de faire des représentations diplomatiques des instruments essentiels du rayonnement et de l'influence du pays à l'étranger.