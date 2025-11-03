Gabon: Rencontre historique entre la Directrice Générale du CNOU et les représentants des Mutuelles et Fédérations d'étudiants

Le vendredi 31 octobre 2025, Madame Syrielle Zora Kassa épouse Nzigou, Directrice Générale du Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU), a tenu une rencontre cruciale avec les représentants des Fédérations et Mutuelles des Étudiants du Gabon. Cette séance d'échange, axée sur le dialogue, l'écoute et le partenariat, visait à identifier les priorités pour améliorer durablement les conditions de vie et d'études des étudiants.

Les représentants des organisations étudiantes ont exprimé leurs préoccupations majeures liées à la restauration, au logement, à la santé universitaire et à l'employabilité des jeunes diplômés. La Directrice Générale a écouté attentivement chaque intervention avant de partager sa vision pour un CNOU plus proche des étudiants, plus efficace et plus humain.

"Le dialogue avec les étudiants n'est pas une option, c'est une nécessité. Ensemble, nous devons bâtir une nouvelle relation de confiance, fondée sur la transparence, la responsabilité et l'action", a déclaré Madame Kassa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un calendrier de concertations régulières a été proposé pour assurer un suivi concret des engagements et impliquer davantage les étudiants dans la gouvernance du CNOU. Cette initiative marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre la Direction Générale du CNOU et les organisations étudiantes, un partenariat porteur d'espoir qui place la jeunesse au coeur des priorités nationales.

La vision forte est de réconcilier l'étudiant avec son université et de créer un environnement universitaire propice à la réussite, à l'épanouissement et à la dignité de chaque étudiant, fidèle orientations du Chef de l'État, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la jeunesse au coeur du développement du Gabon.