Ile Maurice: Eddy Boissézon - Un serviteur discret de la République s'en va

Il n'aimait ni les éclats ni les querelles, nous dit-on. Eddy Boissézon appartenait à cette génération d'hommes publics pour qui servir la République n'était pas un privilège mais un devoir.

Il s'est éteint hier, le samedi 1eᣴ novembre, à 73 ans, laissant derrière lui l'image rare d'un serviteur d'État qui aura traversé les décennies sans jamais renier sa mesure.

Né le 28 mars 1952, formé au Collège St-Joseph, il débute sa carrière dans le monde bancaire, à la Barclays (aujourd'hui ABSA), avant d'occuper des fonctions de direction chez Scott et ATICS. Puis vient la politique avec le Mouvement militant mauricien (MMM): conseiller municipal à Vacoas-Phoenix en 1991, adjoint au maire, député de Mahébourg/Plaine-Magnien en 1995. Il y forge cette réputation de parlementaire attentif, plus attaché à l'écoute qu'à la posture.

Après un passage à la tête du State Property et de la Mauritius Ports Authority, il rejoint en 2014 le Muvman Liberater d'Ivan Collendavelloo et est élu député sous la bannière de l'Alliance Lepep dans la circonscription No. 15 (La Caverne-Phoenix). Sa rigueur et sa constance lui valent d'être nommé Parliamentary Private Secretary, puis ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives en 2017.

Il aborde ce portefeuille avec un credo simple : «La fonction publique doit être un moteur de transformation» dit-il. Il a milité pour une administration plus humaine.

Le 2 décembre 2019, il est élu vice-président de la République par l'Assemblée nationale.

Pendant cinq ans, jusqu'au 7 décembre 2024, il assume cette charge avec élégance.

Toujours présent, toujours mesuré, il incarne la stabilité institutionnelle. Dans un univers politique souvent bruyant, sa réserve devient un langage en soi : celui de la dignité. Il représente le pays lors de nombreuses cérémonies, accueille les délégations étrangères, assure l'intérim de la présidence avec le même sens du protocole et du devoir.

Décoré Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) en 2019, il reçoit également, trois ans plus tard, le Visionary Award 2022 de la Chinatown Foundation pour son soutien constant aux initiatives culturelles.

Derrière la fonction, il restait un homme affable, méthodique et fidèle à ses principes. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un regard bienveillant, une écoute sincère, une manière posée de rappeler que la République se défend par le calme.

Après son départ de la vice-présidence, il s'était retiré en silence. Ce silence, aujourd'hui, résonne. Il laisse à Maurice une leçon de tenue et de mesure : celle d'un homme qui aura fait de la discrétion une vertu politique, et du service public son devoir.

Hommages

Ivan Collendavelloo, leader du Muvman Liberater (ML)

«Je suis personnellement affligé. C'est une amitié qui remonte à mon enfance. Nous étions tous les deux de très bons amis. La mort nous sépare mais Eddy restera toujours dans mes souvenirs. Le ML perd un de ses piliers et pleure un homme juste, loyal et droit. Nous regrettons son départ et nous offrons nos condoléances à la famille, son épouse Connie et les enfants.»

Dharam Gokhool, Président de la République

«It is with profound sorrow that I have learned of the demise of Mr. Marie Cyril Eddy Boissézon, former Vice-President of the Republic of Mauritius. Eddy was a good friend of mine and a human being with a kind heart. We often had meaningful conversations on various issues, especially on matters of national importance. I had the opportunity of paying him and his family a visit, on Wednesday 29th October. He had a distinguished professional career and he served our nation as Vice-President of the Republic with devotion, integrity, and vision. His wisdom, warmth, and counsel were always deeply appreciated. On behalf of the Government and the people of Mauritius, and in my own name, I extend my heartfelt condolences to his family, loved ones, and all those who had the honor of knowing him and working with him. May his soul rest in eternal peace. »

Pravind Jugnauth, ancien Premier ministre, sur sa page Facebook

«Eddy Boissézon ti enn dimounn exanpler, so kontribision finn ed a lavansman nou Repiblik an tan ki Vis-Prezidan e homme politique. Li ti avant ou enn bon kamarad e azordi mo bien trist li finn kit nou. Mo prezant mo bann plus vives sympathies a so famille e so bann proches.»