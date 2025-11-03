Sénégal: Saint-Louis - La MAC compte plus de 700 détenus, la plus peuplée du pays après Rebeuss

2 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis constitue la prison la plus peuplée du Sénégal après celle de Rebeuss, à Dakar, avec plus de 700 détenus, a révélé la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, lors d'une visite de travail effectuée vendredi.

« Nous sommes venus à la prison de Saint-Louis pour nous enquérir des conditions de détention, mais aussi écouter les personnes incarcérées. La prison de Saint-Louis est celle qui compte le plus de détenus après Rebeuss, avec plus de 700 personnes en détention », a déclaré la ministre, rapporte l'Aps.

Accueillie au Palais de justice de Saint-Louis par le gouverneur et les autorités judiciaires locales, Yassine Fall a entamé sa visite par une série de réunions avec le parquet, les juges et le président de la Cour d'appel de Saint-Louis. Ces échanges ont porté sur le fonctionnement du système judiciaire régional, les conditions de travail du personnel et l'état des infrastructures judiciaires.

La ministre s'est ensuite rendue à la Maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis, où elle a pu échanger directement avec les détenus et le personnel pénitentiaire.

« Nous avons rencontré beaucoup de jeunes et de personnes âgées en détention. Mais ce qui nous fend le coeur, c'est de voir des mineurs en prison », a-t-elle confié à l'issue de sa visite.

Mme Fall a salué le dévouement du personnel pénitentiaire « qui s'efforce, dans des conditions souvent difficiles, de garantir la dignité et la sécurité des détenus ».

