Addis-Abeba — Des universitaires de l'Université Watchmo ont souligné que les mégaprojets nationaux récemment lancés et en cours en Éthiopie représentent une étape décisive dans le processus de renouveau et de développement du pays.

Après l'achèvement du barrage de la Renaissance, l'inauguration du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Ogaden, dans la région Somali -- conçu pour produire 111 millions de litres par an -- illustre l'engagement continu du gouvernement en faveur d'infrastructures transformatrices.

Le Dr Getahun Abera, du département de sciences politiques et de relations internationales, a affirmé que le succès du Grand barrage prouve la capacité des Éthiopiens à atteindre des objectifs de développement majeurs par leurs propres efforts.

Il a ajouté que les projets récemment annoncés s'inscrivent dans cette même dynamique, démontrant que « le cheminement de l'Éthiopie vers le redressement est désormais irréversible ».

Il a précisé que ces initiatives contribueront à restaurer la gloire passée du pays, tout en renforçant son autonomie, sa coopération régionale et sa capacité de négociation.

Malgré les contraintes historiques liées à l'exploitation des ressources, il estime que la volonté du gouvernement de transformer le pays est claire et résolue.

Appuyant cette analyse, le professeur Mulualem Hailemariam a salué la détermination du gouvernement à poursuivre le développement à grande échelle malgré les défis actuels.

Il a souligné que les mégaprojets -- centrale nucléaire, usine d'engrais, raffinerie de pétrole et nouvel aéroport -- auront un impact transformateur dépassant le cadre économique et rehausseront la position internationale de l'Éthiopie.

Le professeur a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la solidarité qui ont marqué la construction du GERD, appelant à en faire un modèle pour la mise en oeuvre des futurs projets.

Il a exhorté la jeunesse à préserver la cohésion nationale et à veiller à la réussite des projets stratégiques dans les délais fixés.