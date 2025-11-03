Addis-Abeba — Le ministère de l'Industrie a indiqué que la croissance économique soutenue de l'Éthiopie ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le secteur manufacturier.

S'exprimant lors de la 2e session ordinaire de la 5e année de la Chambre des représentants du peuple (HPR), le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que plusieurs grands projets économiques sont en cours afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du programme de réforme macroéconomique nationale.

Ce programme, a-t-il dit, permet d'exploiter efficacement les ressources du pays et de promouvoir un développement diversifié, soutenant ainsi une croissance à deux chiffres pour l'exercice fiscal en cours.

Le ministre d'État à l'Industrie, Tarekegn Bululta, a confirmé que le secteur industriel affiche désormais un taux de croissance supérieur à 10 %, ce qui renforce sa contribution au produit intérieur brut (PIB).

Il a ajouté que l'industrie manufacturière progresse rapidement dans plusieurs domaines, notamment la substitution des importations, l'attraction des investissements et la transformation structurelle, grâce à une stratégie gouvernementale claire et ciblée.

Des dirigeants d'entreprises manufacturières interrogés par l'ENA ont également salué le rôle moteur du gouvernement dans le soutien à ce secteur clé.

Selon Tsega Debebe, directrice de Boom Manufacturing PLC, l'appui gouvernemental a permis à son entreprise, spécialisée dans la production de réfrigérateurs domestiques, de remplacer des produits auparavant importés et de renforcer la production locale.

De son côté, Biru Irtu, directeur général de HK Business Group PLC, a souligné que son entreprise contribue à économiser des devises étrangères en fabriquant des coffrages en plastique pour la construction, une alternative efficace aux matériaux importés.

Le ministère, a-t-il été précisé, continue d'apporter un accompagnement actif aux fabricants, afin de surmonter les obstacles et d'améliorer leur compétitivité.

Lors du précédent exercice fiscal (2017 éthiopien), le secteur industriel avait déjà enregistré une croissance de 13 %, contribuant à hauteur de 3,7 % à la croissance globale du PIB -- une tendance que le gouvernement entend consolider à travers ses nouvelles réformes et investissements.