Addis-Abeba — L'ambassade d'Éthiopie en France a déclaré que le Forum d'investissement Éthiopie-Union européenne (UE) constituera une plateforme essentielle pour approfondir les partenariats économiques et stimuler une croissance durable entre les deux parties.

Prévu à Paris le 3 novembre 2025, ce forum réunira des représentants de l'Éthiopie, de la France, de l'UE, ainsi que de grandes entreprises européennes et institutions financières, afin de renforcer la coopération économique et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement.

Dans un communiqué adressé à l'ENA, l'ambassade a mis en avant l'importance stratégique de cet événement de haut niveau, organisé par le MEDEF International -- la plus grande fédération d'entreprises françaises -- en collaboration avec la Commission européenne.

Les discussions porteront sur des secteurs clés tels que l'aviation, les énergies renouvelables, les infrastructures, le transport, la logistique, le numérique, l'intelligence artificielle et les télécommunications.

Les participants reconnaissent la transformation économique rapide de l'Éthiopie, ses réformes ambitieuses et sa position stratégique en Afrique de l'Est.

Le forum s'inscrit dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'UE, qui soutient une croissance inclusive et durable.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedeon Timotheos, a souligné que cette rencontre « marque une étape importante dans le partenariat entre l'Europe et l'Éthiopie pour construire un avenir d'innovation et de croissance partagée ».

Pour sa part, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rappelé que les réformes économiques en cours visent à bâtir « une économie ouverte, résiliente et compétitive », invitant le secteur privé européen à jouer un rôle clé dans cette dynamique.

Le PDG du MEDEF International, Philippe Gautier, a pour sa part affirmé que les entreprises européennes voient en l'Éthiopie « un partenaire stratégique pour le développement des infrastructures vertes, numériques et de transport de demain ».

Enfin, le Forum de Paris servira de préambule à la Conférence Afrique-UE prévue au Kenya en avril 2026, illustrant la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique Afrique-Europe fondé sur le commerce, l'investissement et la prospérité partagée.