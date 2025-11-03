Cote d'Ivoire: Bouaké en deuil - Hommages à Hadja Bassira Bamba, une mère pieuse et généreuse

2 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La ville de Bouaké est plongée dans une profonde tristesse depuis le décès, le lundi 27 octobre 2025, de Hadja Bassira Bamba, figure respectée et estimée de la communauté musulmane. Âgée de 89 ans, elle était la mère de l'officier Traoré Amoudé, en service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Abidjan.

La cérémonie du septième jour du deuil, marquée par la ferveur et la dignité, s'est tenue ce dimanche 2 novembre à Bouaké. Parents, amis, connaissances et nombreux fidèles se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à celle qui, de son vivant, incarnait les valeurs de piété, de générosité et de bienveillance.

L'événement, placé sous la bénédiction de l'imam central, Al Hadj Ahmad Diabaté, a également enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, municipales et législatives, notamment Silue P. Kabila, l'honorable Bema Fofana et l'honorable Paul Dakuyo. Tous ont tenu à exprimer leur solidarité à la famille éplorée et à saluer la mémoire d'une femme dont la vie fut marquée par le service à autrui et la foi en Dieu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans les témoignages, les mots revenaient avec insistance : « Une mère exemplaire », « une femme de coeur », « une croyante dévouée ». Hadja Bassira Bamba laisse derrière elle l'image d'une femme humble et profondément attachée à sa communauté.

L'imam Ahmad Diabaté, dans son prêche, a rappelé que « la meilleure des femmes est celle qui laisse derrière elle des enfants vertueux et des oeuvres utiles à la société », invitant ainsi les fidèles à suivre son exemple.

Au terme de la cérémonie, des prières ferventes ont été dites pour le repos de son âme et pour le réconfort de sa famille, en particulier son fils l'officier Traoré Amoudé, très éprouvé mais soutenu par de nombreux proches.

Que Le Tout-Miséricordieux accorde à Hadja Bassira Bamba le repos éternel et accueille son âme dans Son paradis éternel.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.