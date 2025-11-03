Cote d'Ivoire: Bouaké en deuil - Hommages à Hadja Bassira Bamba, une mère pieuse et généreuse

La ville de Bouaké est plongée dans une profonde tristesse depuis le décès, le lundi 27 octobre 2025, de Hadja Bassira Bamba, figure respectée et estimée de la communauté musulmane. Âgée de 89 ans, elle était la mère de l'officier Traoré Amoudé, en service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Abidjan.

La cérémonie du septième jour du deuil, marquée par la ferveur et la dignité, s'est tenue ce dimanche 2 novembre à Bouaké. Parents, amis, connaissances et nombreux fidèles se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à celle qui, de son vivant, incarnait les valeurs de piété, de générosité et de bienveillance.

L'événement, placé sous la bénédiction de l'imam central, Al Hadj Ahmad Diabaté, a également enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, municipales et législatives, notamment Silue P. Kabila, l'honorable Bema Fofana et l'honorable Paul Dakuyo. Tous ont tenu à exprimer leur solidarité à la famille éplorée et à saluer la mémoire d'une femme dont la vie fut marquée par le service à autrui et la foi en Dieu.

Dans les témoignages, les mots revenaient avec insistance : « Une mère exemplaire », « une femme de coeur », « une croyante dévouée ». Hadja Bassira Bamba laisse derrière elle l'image d'une femme humble et profondément attachée à sa communauté.

L'imam Ahmad Diabaté, dans son prêche, a rappelé que « la meilleure des femmes est celle qui laisse derrière elle des enfants vertueux et des oeuvres utiles à la société », invitant ainsi les fidèles à suivre son exemple.

Au terme de la cérémonie, des prières ferventes ont été dites pour le repos de son âme et pour le réconfort de sa famille, en particulier son fils l'officier Traoré Amoudé, très éprouvé mais soutenu par de nombreux proches.

Que Le Tout-Miséricordieux accorde à Hadja Bassira Bamba le repos éternel et accueille son âme dans Son paradis éternel.