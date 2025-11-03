Cote d'Ivoire: Protection des femmes et des jeunes - La société civile ivoirienne instruite sur différentes résolutions des Nations unies

Une vingtaine de femmes et de jeunes, membres de différentes organisations de la société civile ivoirienne, ont pris part, le 31 octobre 2025, à un atelier de renforcement de capacités sur les résolutions femmes, paix et sécurité des Nations Unies. Il s'agit des résolutions 1325, 2240 et 2242.

Initiée par la Fondation Serenti et avec l'appui de l'organisation Partners West Africa (PWA), cette formation s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 25 ans de la Résolution 1325 et des 10 ans de la Résolution 2242, et du programme « Les Sentinelles des Résolutions Femmes, Paix et Sécurité et de la Cohésion Sociale ». L'objectif est de sensibiliser les participants sur l'importance de la participation des femmes et des jeunes dans les processus de paix et de sécurité dans les pays. La séance s'est tenue au siège du Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Rasalao-CI) à Adjamé.

La directrice exécutive de la Fondation Serenti, Dr Angèle Ouraga, a exhorté à l'occasion, les participants à se familiariser avec les résolutions 1325, 2250 et 2242, qui concernent respectivement les femmes, la paix et la sécurité, la jeunesse, la paix et la sécurité, ainsi que les femmes et la sécurité. Elle a en outre, précisé que la fondation Serenti oeuvre pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable à travers la formation et l'accompagnement des femmes et des jeunes.

« La fondation Serenti fait partie des organisations qui sensibilisent contre les dangers liés à la détention et à l'usage illicite des armes légères et de petit calibre. Sa volonté est de poursuivre son engagement pour une paix durable, tout en appelant à un soutien financier accru des autorités et des partenaires pour renforcer les actions sur le terrain », a-t-elle poursuivi.

La formatrice était la Directrice de la qualité et du genre au ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Judith Constance Akmel. Elle a, dans son exposé, expliqué les enjeux de ces trois résolutions qui portent sur un même principe : la place stratégique de la femme et du jeune dans les actions de paix.

Elle a en outre salué les progrès de la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre de la Résolution 1325. Elle a aussi noté que les résolutions 2240 et 2242, n'ont pas encore été adoptées par la Côte d'Ivoire. Elle a appelé à cet égard, à une implication plus soutenue de la société civile pour leur adoption. « Cette implication doit se traduire par des actions concrètes de la société civile sur le terrain. Elle peut par exemple, initier la mise en place d'un plan d'action national, de mise en oeuvre de cette résolution », a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, Kokogni Jean-Baptiste, représentant le président du Rasalao-CI, a pour sa part, salué cette initiative et a adressé ses félicitations à la Fondation Serenti pour ses actions continues en faveur du développement et de la cohésion sociale. Il a aussi souligné l'importance de la collaboration et du partage d'idées pour trouver des solutions durables aux défis de la paix et de la sécurité.