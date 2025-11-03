Cote d'Ivoire: Dossier - La scène urbaine cherche son équilibre

1 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Serges N'Guessant

De Kéké Kassiry (Ziguéhi, Gnama-gnama) au Rap ivoire en passant par la vague Zouglou et le Coupé- Décalé, la jeunesse a trouvé sa propre voix. Mais à l'heure du buzz et des likes, la musique ivoirienne urbaine souffre parfois d'un manque d'exigences artistiques. Les singles se succèdent, les clashs font le show, les millions de vues remplacent l'inspiration.

Buzz, clash, nombre de vues, amateurisme, clans, grosses cylindrées sont aujourd'hui les pratiques les mieux partagées dans le paysage musical ivoirien. Au point que la médiocrité a pris le pas sur la qualité artistique.

La qualité vocale, les textes, la carrière artistique ne sont plus de vrais critères d'appréciation. Même le Zouglou qui tire son essence de la critique sociale est réduit aux complaintes amoureuses et la vie de galère. Le Coupé-décalé, l'Afro-trap, le Rap ivoire, quant à eux, mènent la barque de l'amateurisme. Au grand dam de la grande musique ivoirienne qui perd sa qualité, son excellence au profit de la médiocrité artistique et musicale.

Cette nouvelle race de chanteuses et de chanteurs dicte sa loi aux vrais artistes à voix et à textes. Au final, la musique urbaine souffre cruellement du manque de bons artistes, adeptes de belles mélodies, de beaux textes et beaux chants

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.