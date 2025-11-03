Angola: Le baril de Brent maintient ses gains

Luanda — Le baril de pétrole Brent, principale référence pour les bruts exportés par l'Angola, a ouvert ce lundi la séance de ventes à 65,08 dollars sur le marché international, soit le même prix qu'au début des transactions de dimanche.

Après deux séances au cours desquelles il s'était négocié autour de 64 dollars, le crude de la mer du Nord, pour livraison en janvier 2026, a repris quelque vigueur dimanche, débutant à 65,08 dollars et clôturant à 65,19 dollars.

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du produit intérieur brut (PIB) et 60 % des recettes fiscales du pays.

Le Budget général de l'État (OGE) angolais pour l'exercice économique 2025 a été élaboré sur la base d'un prix de référence de 70 dollars le baril et d'une estimation de production de 1,098 million de barils de pétrole par jour.