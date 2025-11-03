Afrique: La biodiversité mise en avant comme pilier de la souveraineté et du développement africains

Luanda — L'ambassadeur Miguel César Bembe, représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), a affirmé que l'engagement en faveur de la conservation de la biodiversité constitue le véritable reflet de l'harmonie entre l'homme et la nature, ainsi qu'un pilier de la souveraineté des peuples africains.

Présidant, ce dimanche à Gaborone (Botswana), la réunion des hauts fonctionnaires précédant la Première Conférence africaine sur la biodiversité, le diplomate a souligné la pertinence de cette rencontre, la qualifiant de base solide pour une activité qu'il a décrite comme un jalon historique pour la génération actuelle.

La biodiversité, a-t-il poursuivi, représente un vecteur de convergence des idées, essentiel à la consolidation des propositions qui définiront les orientations du positionnement de l'Afrique face au monde dans la défense de son patrimoine naturel.

En sa qualité également de président en exercice du Comité des représentants permanents de l'UA, Miguel Bembe a indiqué que l'objectif de cette réunion est de préparer avec rigueur et sens du devoir les documents directeurs et la déclaration de la conférence, afin qu'ils reflètent la réalité africaine, sa diversité biologique et les aspirations de ses peuples.

Il a souligné qu'il est essentiel de veiller à ce que les décisions adoptées traduisent des engagements concrets, réalisables et mesurables, permettant ainsi à la voix collective de l'Afrique de s'imposer sur la scène mondiale de la gouvernance environnementale.

Tout au long de son intervention, Miguel Bembe a affirmé que défendre la biodiversité, c'est aussi défendre la souveraineté des peuples africains, la sécurité alimentaire des communautés et la prospérité des générations futures. Il a qualifié cet engagement d'acte politique et moral, affirmant le droit au développement durable, fondé sur les ressources et les capacités propres du continent, dans une relation harmonieuse avec la nature.

La délégation angolaise participant à la réunion des hauts fonctionnaires est conduite par l'ambassadeur Miguel Bembe et comprend également l'ambassadrice d'Angola au Botswana, Beatriz Morais.