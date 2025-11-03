Angola: Inauguration à Cabinda d'une école d'Hôtellerie et de Tourisme

Cabinda — Une école d'Hôtellerie et de Tourisme, d'une capacité d'accueil de 240 élèves, a été inaugurée samedi dans la province de Cabinda par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

Doté de salles théoriques et pratiques, l'établissement proposera des formations en cuisine et pâtisserie, service de table et de bar, décoration, restauration, informatique, anglais, français, hygiène et sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie inaugurale, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a déclaré que l'ouverture de cette infrastructure s'inscrit dans le Plan stratégique national, qui vise à former et renforcer les compétences des cadres nationaux afin d'améliorer la qualité des services offerts dans les différentes unités hôtelières du pays.

Selon le responsable, cet investissement constitue un signe clair de l'engagement de l'Angola dans le développement du tourisme, dans le but d'accélérer la diversification de l'économie nationale.

Pour sa part, le secrétaire d'État portugais au Tourisme, au Commerce et aux Services, Pedro Machado, qui a également assisté à la cérémonie, a assuré que l'institution nouvellement inaugurée bénéficiera d'un appui technique du Portugal, notamment dans l'élaboration des programmes d'enseignement.

La gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, a pour sa part souligné que, au-delà d'un atout pour la province, cet établissement représente une réelle plus-value pour la formation des cadres du secteur touristique à l'échelle régionale.

Elle a exhorté les futurs élèves à préserver l'infrastructure, afin qu'elle puisse également servir les générations futures.