Angola: Inauguration à Cabinda d'une école d'Hôtellerie et de Tourisme

2 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/BS

Cabinda — Une école d'Hôtellerie et de Tourisme, d'une capacité d'accueil de 240 élèves, a été inaugurée samedi dans la province de Cabinda par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

Doté de salles théoriques et pratiques, l'établissement proposera des formations en cuisine et pâtisserie, service de table et de bar, décoration, restauration, informatique, anglais, français, hygiène et sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie inaugurale, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a déclaré que l'ouverture de cette infrastructure s'inscrit dans le Plan stratégique national, qui vise à former et renforcer les compétences des cadres nationaux afin d'améliorer la qualité des services offerts dans les différentes unités hôtelières du pays.

Selon le responsable, cet investissement constitue un signe clair de l'engagement de l'Angola dans le développement du tourisme, dans le but d'accélérer la diversification de l'économie nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le secrétaire d'État portugais au Tourisme, au Commerce et aux Services, Pedro Machado, qui a également assisté à la cérémonie, a assuré que l'institution nouvellement inaugurée bénéficiera d'un appui technique du Portugal, notamment dans l'élaboration des programmes d'enseignement.

La gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, a pour sa part souligné que, au-delà d'un atout pour la province, cet établissement représente une réelle plus-value pour la formation des cadres du secteur touristique à l'échelle régionale.

Elle a exhorté les futurs élèves à préserver l'infrastructure, afin qu'elle puisse également servir les générations futures.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.